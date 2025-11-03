Ausgehen in Koblenz White Diamond Club hat VIP-Bereich und Separee Alexander Thieme-Garmann 03.11.2025, 11:00 Uhr

i Der Inhaber des White Diamond Club, Tarkan Külekci (links), an der beleuchteten Bar. Alexander Thieme-Garmann

In der Koblenzer Altstadt hat eine neue Lokalität eröffnet, in der ausgelassen gefeiert werden kann: der White Diamond Club. Er hat einen VIP-Bereich, setzt auf gehobene Ansprüche und klubgerechte Kleidung.

Man findet ihn im Herzen der Koblenzer Altstadt an einem geschichtsträchtigen Ort. Mitte Oktober öffnete der White Diamond Club in einem Seitenarm des Entenpfuhls seine Pforten. Da, wo einst der legendäre Comedy-Klub Blaue Biwel zehn Jahre lang seinen Sitz hatte, befindet sich nun ein Nachtlokal für gehobene Ansprüche.







Artikel teilen

Artikel teilen