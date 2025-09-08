Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist in dieser Nacht mit unwetterartigem Regen zu rechnen. Für den Zeitraum Dienstag, 9. September, 2 Uhr, bis voraussichtlich 11 Uhr wurde eine amtliche Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen (Stufe 3 von 4) für den Kreis Mayen-Koblenz ausgesprochen. Der DWD teilt mit, durch kräftigen, mehrstündigen Starkregen und durch Gewitter könne es zu raschen Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern kommen. Auch Aquaplaning und Erdrutsche seien möglich. Punktuell können in Verbindung mit Gewittern oder kräftigen Schauern Regenmengen von bis zu 90 Liter pro Quadratmeter auftreten.

Die Stadtverwaltung Mayen macht deshalb vorsorglich auf die Lage aufmerksam und empfiehlt, sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Eine akute Gefahrensituation im Stadtgebiet Mayen bestehe derzeit noch nicht, teilt die Stadtverwaltung mit, aber man beobachte die Wetter- und Pegellage kontinuierlich und habe entsprechende Maßnahmen für den Ernstfall vorbereitet. Man werde in den nächsten Stunden weitere Informationen über die Online-Kanäle der Stadtverwaltung unter www.mayen.de/hochwasser sowie bei Facebook unter www.facebook.com/StadtMayen zur aktuellen Situation veröffentlichen.

Auch der Kreis Ahrweiler hat eine Warnung herausgegeben

Der Landkreis Ahrweiler hat ebenfalls eine Warnung für die Nacht zum Dienstag herausgegeben. Es werden Niederschläge von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. Punktuell könne auch noch mehr Regen fallen, insbesondere in Kombination mit Gewittern. Laut Einschätzung der Verwaltung könnte dies einem Hochwasser von 2016 entsprechen.

Aktuelle Informationen zur Wetterlage finden sich unter www.dwd.de. Warnungen können im Bedarfsfall außerdem über die App Katwarn erfolgen. Katwarn ist ein kostenloser Service für offizielle Warninformationen und kann in den jeweiligen App-Stores kostenfrei heruntergeladen werden.