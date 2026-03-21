Buchpaten aus Koblenz aktiv: Wertvolle Bibel aus dem 16. Jahrhundert restauriert
Buchpaten aus Koblenz aktiv
Wertvolle Bibel aus dem 16. Jahrhundert restauriert
Buchpaten aus Koblenz unterstützen den Erhalt einer lateinischen Bibelausgabe aus dem 16. Jahrhundert. Die Bibel stammt zuletzt aus der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium, deren Bestände vom LBZ aufbewahrt und erhalten werden.
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Historische Schriften weisen im Laufe der Zeit oft Beschädigungen auf. Diese zu beseitigen ist nicht nur zeit- sondern auch kostenintensiv. Um die Restaurierung besonders wertvoller Schriften zu ermöglichen, hat das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) jetzt ein Projekt für Buchpatenschaften initiiert.