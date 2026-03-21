Buchpaten aus Koblenz aktiv Wertvolle Bibel aus dem 16. Jahrhundert restauriert 21.03.2026, 06:00 Uhr

i Freuen sich über die restaurierte Bibel (von links): Restauratorin Petra Brickmann (LBZ), Armin Schlechter, Leiter der Abteilung Sammlungen im LBZ, sowie die Buchpaten Karla und Peter Többicke. LBZ/Sandra Reiss

Buchpaten aus Koblenz unterstützen den Erhalt einer lateinischen Bibelausgabe aus dem 16. Jahrhundert. Die Bibel stammt zuletzt aus der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium, deren Bestände vom LBZ aufbewahrt und erhalten werden.

Historische Schriften weisen im Laufe der Zeit oft Beschädigungen auf. Diese zu beseitigen ist nicht nur zeit- sondern auch kostenintensiv. Um die Restaurierung besonders wertvoller Schriften zu ermöglichen, hat das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) jetzt ein Projekt für Buchpatenschaften initiiert.







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