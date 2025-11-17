Volkstrauertag in Koblenz „Werde ich selbst Krieg erleben?“ Winfried Scholz 17.11.2025, 15:19 Uhr

i Im Pulverturm in Koblenz legen Brigadegeneral Utzerath, Kulturdezernent Ingo Schneider und Alexander Ziel vom Volksbund Kriegsgräberfürsorge Kränze nieder. Winfried Scholz

Beim Volkstrauertrag in Koblenz hält Kulturdezernent Ingo Schneider eine eindringliche Rede. Es geht um Sicherheit, Verantwortung und Wachsamkeit.

Auf dem Hauptfriedhof veranstaltete die Stadt Koblenz zusammen mit der Bundeswehr und dem Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge die zentrale Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertags. Wurde bei diesem Anlass früher hauptsächlich den Gefallenen der beiden Weltkriege und der Opfer von Gewaltherrschaft und Vertreibung gedacht, gilt die Erinnerung inzwischen auch allen Opfern der Vernichtungsmaschinerie des nationalsozialistischen Gewaltstaats, ...







