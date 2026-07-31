Wohnraum an der Mosel
Wer will im Winninger Rathaus wohnen?
So soll das neue Rathaus und Wohngebäude in Winningen aussehen.
So soll das neue Rathaus und Wohngebäude in Winningen aussehen.
Visualisierung: Planungsbüro Norbert Schuster

Das Rathaus in Winningen wird ins Erdgeschoss eines Neubaus umziehen, sobald dieser fertiggestellt ist. Darüber entstehen sechs Wohnungen. Manche von ihnen sind schon verkauft – andere noch zu haben.

Lesezeit 1 Minute
Mit dem neuen Rathaus entsteht in Winningen auch neuer Wohnraum. Zwei der sechs Wohnungen, die sich in den oberen Geschossen des Neubaus befinden werden, sind schon verkauft. Das Untergeschoss hat die Ortsgemeinde gekauft – hier soll künftig die Verwaltung sitzen, auch öffentliche Toiletten sind geplant.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren