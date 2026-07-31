Wohnraum an der Mosel Wer will im Winninger Rathaus wohnen? Annika Wilhelm 31.07.2026, 09:08 Uhr

i So soll das neue Rathaus und Wohngebäude in Winningen aussehen. Visualisierung: Planungsbüro Norbert Schuster

Das Rathaus in Winningen wird ins Erdgeschoss eines Neubaus umziehen, sobald dieser fertiggestellt ist. Darüber entstehen sechs Wohnungen. Manche von ihnen sind schon verkauft – andere noch zu haben.

Mit dem neuen Rathaus entsteht in Winningen auch neuer Wohnraum. Zwei der sechs Wohnungen, die sich in den oberen Geschossen des Neubaus befinden werden, sind schon verkauft. Das Untergeschoss hat die Ortsgemeinde gekauft – hier soll künftig die Verwaltung sitzen, auch öffentliche Toiletten sind geplant.







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