Gemeinde sucht Pächter Wer will die Gastronomie in Waldesch übernehmen? Annika Wilhelm 30.03.2026, 09:32 Uhr

i Die Pizzeria in Waldesch braucht einen neuen Pächter. Bürgermeister Mario Specht sucht für die Gemeinde nach Gastronomen, die die Räumlichkeiten übernehmen wollen. Ingo Beller

Keine Dorfkneipe mehr, kaum noch Restaurants: Waldesch ist gastronomisch nicht besonders gut aufgestellt. Das soll sich ändern: Die Gemeinde sucht nach einem neuen Pächter für die Gastronomie im Bürgerhaus, mitten in der Dorfmitte.

Mehr als zehn Jahre lang gab es die Pizzeria La Cucina Italiana in Waldesch. Das Restaurant im Bürgerhaus ist seit Anfang März allerdings verwaist. Die Gastronomen führen ihren Betrieb nicht mehr weiter. Die Ortsgemeinde ist nun auf der Suche nach einem neuen Pächter, der dort ein Restaurant etablieren will.







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