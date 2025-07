Wer soll hier in Zukunft 180 Kinder betreuen?

„Wir kommen jetzt auf die Zielgerade“, betonte Oberbürgermeister (OB) David Langner (SPD) während einer Baustellenbesichtigung bei einem der wohl ambitioniertesten Koblenzer Infrastrukturprojekte in Sachen Erziehung und Bildung. Auf dem ehemaligen Gelände der Overbergschule entsteht die neue Kita Goldgrube mit 180 Plätzen in acht Gruppen. Später soll hier noch der Neubau der Pestalozzi-Schule mit einer Sporthalle errichtet werden. Laut Architekt Tom Naujack (Büro Naujack, Rind, Hof) soll der Bau der Kita im März nächsten Jahres fertiggestellt sein.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) sagte: „Mit Beginn des Kitajahres 2026/27 wollen wir dann an den Start gehen, aber sukzessive. Wir können nicht gleich mit 180 Kindern beginnen.“ Die neue Kita soll weiter dazu beitragen, den Rechtsanspruch zu erfüllen.

i So soll die neue Kita nach Fertigstellung aussehen. Büro Naujack Rind Hof

Die Bürgermeisterin präzisierte: „Es gibt einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, dem werden wir gerecht.“ Dazu gehören Kitaplätze und die Kindertagespflege. Bei den Kitaplätzen gebe es noch ein Delta, was aber durch die neue Kita deutlich reduziert werde. Mohrs machte deutlich: „Wir können jedem Kind ein Angebot machen, aber nicht in jedem Stadtteil, wo es gewünscht wird.“ Die neue Kita soll vorwiegend die südlichen Stadtteile bis Stolzenfels versorgen. Aber sie sei auch ein Angebot für Eltern, die in der Gegend arbeiten, erklärte die Bürgermeisterin.

i Architekt Tom Naujack (links) erklärt das Vorhaben. Winfried Scholz

OB Langner sagte, man habe sich bewusst für eine städtische Kita entschieden, um die volle Verantwortung zu haben, was Personal und Fachkräfte betrifft. Diese zu gewinnen sei eine Herausforderung, dessen sind sich OB und Bürgermeisterin bewusst. Langner verkündete: „Die Kita-Leitung steht schon, es wird ein Tandem sein.“

Mohrs ergänzte: „Letztendlich werden wir mehr als 30 Vollzeitäquivalente im Erziehungsbereich, das heißt mehr Personal in Teilzeit, beschäftigen, dazu kommen noch weitere wie etwa Küchenpersonal.“ Die Vertreter der Stadtspitze sind überzeugt, diese neue Kita werde auch ein Anreiz sein, sich zu bewerben. Es seien auch interne Bewerbungen erwünscht. Hingewiesen wurde auch, dass die Stadt selbst ausbildet.

Baukosten liegen bei 10,25 Millionen Euro

Die Baukosten bezifferte der Leiter des Jugendamts Peer Pabst mit 10,25 Millionen Euro. Das Land gewähre eine Förderung von 1,508 Millionen Euro. Pabst erklärte, es würden die Vorgaben des Kitagesetzes erfüllt, eine siebenstündige Betreuungszeit mit Verpflegung. Die Kita werde um sieben Uhr öffnen. Durch Schichtregelungen wolle man erreichen, dass auch länger als 14 Uhr geöffnet ist.

i Projektleiter Oliver Mohr (links) erläutert Besonderheiten in den verschiedenen Räumen Winfried Scholz

In Anwesenheit von Ratsmitgliedern und dem Leiter des Zentralen Gebäudemanagement (ZGM) Josef Heinen erläuterten der zuständige ZGM-Projektleiter Oliver Mohr, Architekt Naujack und Architektin Katharina Gomes den aktuellen Stand. Das Gebäude wird in Hybrid-Bauweise aus Holz, Mauerwerk und Beton errichtet. Für die Heizung steht eine Wärmepumpe zur Verfügung. Auf dem Dach wird es eine Photovoltaikanlage geben. Die Kühlung der Räume erfolgt über Wärmetauscher durch das kühle Erdreich. Dafür und für die Wärmepumpe werden zehn Sonden 130 Meter tief ins Erdreich hinein ragen.

Eine moderne Kita, die alle Anforderungen erfüllt

Der unterteilbare Mehrzweckraum im Eingangsbereich soll auch für Veranstaltungen genutzt werden. Die acht Gruppen werden je zur Hälfte auf die beiden Stockwerke verteilt sein. In beiden wird es einen Speiseraum geben. Die Gruppen im Obergeschoss können die umlaufenden Balkone nutzen. Die Gruppen im Erdgeschoss haben hingegen ständigen Zugang zum Außenbereich.

Neben Neupflanzungen, darunter auch Spalierobst, kann hier der alte Baumbestand weitgehend erhalten bleiben. Neben einem Kleinspielfeld wird ein zentrales Element eine Bahn für Rutschfahrzeuge sein, die den großen alten Baum und verschiedene Kletter-Spielzeuge umrundet. Im Sommer soll es auch Speisemöglichkeiten im Freien geben. Der OB und die Bürgermeisterin betonten abschließend: „Hier entsteht eine moderne Kita, die alle Anforderungen erfüllt.“