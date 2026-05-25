Putzpläne, Debatten und Spaß Wer lebt im Studihaus mitten in der Koblenzer Altstadt? Judith Nick 25.05.2026, 12:00 Uhr

i Im ersten und zweiten Stock des Vikarienhauses am Jesuitenplatz befindet sich das Studihaus: Bis zu 30 Studentinnen und Stunden der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung können hier während der Blockveranstaltungen wohnen. Judith Nick

Bei schönem Wetter geht auch schon mal die Tür auf und eine Gruppe junger Leute spielt auf dem Jesuitenplatz Ball. Im sogenannten Studihaus, in dem früher die Arnsteiner Patres in der Koblenzer Altstadt waren, ist junges Leben eingekehrt. Ein Besuch.

Die Schuhe muss man ausziehen, aber aus einem Regal kann sich jeder „Kollektivschlappen“ für die Füße nehmen. Eine hölzerne Treppe führt in den ersten Stock. Oben angekommen begrüßt einen der Schriftzug „Willkommen zuhause“, daneben hat jemand eine Vase mit Blumen gemalt.







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