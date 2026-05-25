Bei schönem Wetter geht auch schon mal die Tür auf und eine Gruppe junger Leute spielt auf dem Jesuitenplatz Ball. Im sogenannten Studihaus, in dem früher die Arnsteiner Patres in der Koblenzer Altstadt waren, ist junges Leben eingekehrt. Ein Besuch.
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Die Schuhe muss man ausziehen, aber aus einem Regal kann sich jeder „Kollektivschlappen“ für die Füße nehmen. Eine hölzerne Treppe führt in den ersten Stock. Oben angekommen begrüßt einen der Schriftzug „Willkommen zuhause“, daneben hat jemand eine Vase mit Blumen gemalt.