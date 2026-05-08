Ein Abend im Studio von DSDS
„Wer ist unser Superstar? Abii, na klar!“
Glücklicher könnten sie nicht sein: Abii (2. von rechts) hat es ins Finale von DSDS geschafft. Seine Pflegeeltern Bernd und Astr
Glücklicher könnten sie nicht sein: Abii (2. von rechts) hat es ins Finale von DSDS geschafft. Seine Pflegeeltern Bernd und Astrid Feith sind unheimlich stolz auf ihren Sohn, ebenso seine Freundin Zoe (rechts).
Annika Wilhelm

Der Koblenzer Abii Faizan steht im Finale von DSDS. Wir durften seine Familie beim Halbfinale begleiten – so lief der Abend bei der Castingshow ab.

Lesezeit 6 Minuten
Abdul „Abii“ Faizan steht auf der Bühne. Hinter ihm leuchtet das blau-weiße Logo von „Deutschland sucht den Superstar“, er trägt einen Anzug in den gleichen Farben, nur in Pastell. Angespannt schaut er nach oben, seine Hände sind feucht. Eine große Filmkamera zeigt frontal auf ihn, er legt seine Hände zusammen, bittet in die Kamera und verteilt Luftküsse.

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