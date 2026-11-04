Ab Januar müssen Übernachtungsgäste in Koblenz einen Gästebeitrag zahlen. Die Einnahmen sollen in ÖPNV und Tourismus fließen. Für Übernachtungsbetriebe, die die Abgabe prellen oder gar nicht erst gemeldet sind, kann es sehr teuer werden.
Lesezeit 2 Minuten
Es hat ein paar Jahre gedauert, aber ab Januar 2027 müssen Übernachtungsgäste auch in Koblenz einen Gästebeitrag zahlen: 3,50 Euro pro Person und Übernachtung. Dafür können sie in und um Koblenz kostenfrei Bus und Bahn fahren und erhalten Ermäßigungen in Museen, Theater und Moselbad.