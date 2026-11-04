Koblenz führt Abgabe ein Wer Gästebeitrag prellt, muss bis zu 10.000 Euro zahlen Jan Lindner 04.11.2026, 14:30 Uhr

i In Koblenz gilt ab Januar ein Gästebeitrag. Damit will die Stadtverwaltung auch schwarze Schafe aufdecken. Markus Schoeffler/Adobe Stock. Markus Schoeffler - stock.adobe.com

Ab Januar müssen Übernachtungsgäste in Koblenz einen Gästebeitrag zahlen. Die Einnahmen sollen in ÖPNV und Tourismus fließen. Für Übernachtungsbetriebe, die die Abgabe prellen oder gar nicht erst gemeldet sind, kann es sehr teuer werden.

Es hat ein paar Jahre gedauert, aber ab Januar 2027 müssen Übernachtungsgäste auch in Koblenz einen Gästebeitrag zahlen: 3,50 Euro pro Person und Übernachtung. Dafür können sie in und um Koblenz kostenfrei Bus und Bahn fahren und erhalten Ermäßigungen in Museen, Theater und Moselbad.







Artikel teilen

Artikel teilen