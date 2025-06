Im kommenden Jahr steht ein bedeutender Wechsel bei der Sparkasse Koblenz an: Der Vorstandsvorsitzende Matthias Nester geht im April in den Ruhestand. Bereits jetzt hat das Geldinstitut Fakten geschaffen – und die Nachfolge geklärt.

Es ist noch fast ein Jahr hin – doch bereits jetzt hat die Sparkasse Koblenz die Nachfolge ihres Vorstandsvorsitzenden Matthias Nester geklärt. Wenn der heute 63-Jährige in den Ruhestand geht, übernimmt Jörg Perscheid ab Mai 2026 den Vorstandsvorsitz, wie das Geldinstitut nun mitteilte. Klar ist dies spätestens seit der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrates der Sparkasse. Perscheid ist bereits Mitglied des Vorstandes.

Die Sparkasse schreibt in ihrer Mitteilung, Jörg Perscheid weise eine „langjährige Erfahrung im Bankwesen“ auf. Im August 1987 begann er seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Koblenz. „Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Trier hatte er verschiedene Positionen und Verantwortungsbereiche in der Sparkasse Koblenz inne“. Seit Januar 2018 gehöre er dem Vorstand an.

Seit September 2011 im Amt

Der jetzige Vorstandsvorsitzende Matthias Nester ist seinerseits seit September 2011 im Amt. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen in der Sparkasse Roth-Schwabach und Mittelfranken-Süd als Vorstandsmitglied und seit 2002 als Vorstandsvorsitzender. „Als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz trug Matthias Nester bedeutend zur positiven Entwicklung des Geldinstituts bei und engagierte sich in verschiedenen Funktionen in hohem Maße für die Region“, heißt es.

Die Vorsitzenden des Verwaltungsrates Marko Boos, Landrat des Landkreises Mayen-Koblenz, und David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, betonten, so heißt es in der Mitteilung, unter anderem das „profunde Fachwissen und die sehr guten Leistungen von Jörg Perscheid“, der in der Region bestens vernetzt sei.

Die im Mai 2026 frei werdende Position als Vorstandsmitglied der Sparkasse Koblenz soll im Sommer dieses Jahres öffentlich ausgeschrieben werden. Voraussichtlich im Dezember 2025 entscheidet der Verwaltungsrat dann, welche Bewerberin oder welcher Bewerber den Vorstand der Sparkasse Koblenz ab Mai 2026 komplettiert und damit diese Lücke schließt.