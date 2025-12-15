Preis des Lesevereins Koblenz Wer bekommt eigentlich das Goldene Deutsche Eck? Nina Legler 15.12.2025, 09:24 Uhr

i Der Katholische Leseverein Koblenz verleiht zum zweiten Mal das Goldene Deutsche Eck. Benannt ist die Auszeichnung nach dem historischen Wahrzeichen in Koblenz. Thomas Frey. picture-alliance/ dpa

Peter Maffay kommt nach Koblenz und wird mit dem Goldenen Deutschen Eck vom Katholischen Leseverein ausgezeichnet. Doch wie entscheidet der Verein, wer der nächste Preisträger wird? Unsere Redaktion hat einmal nachgefragt.

Der Katholische Leseverein Koblenz verleiht Anfang nächsten Jahres bereits zum zweiten Mal das Goldene Deutsche Eck an eine Person, die durch ihr soziales Engagement besonders hervorsticht. Einer der Preisträger ist sogar Peter Maffay, der für die Verleihung extra nach Koblenz kommt.







