Oktober ist Krebsmonat Wenn wieder pinke BHs über den Koblenzer Gassen baumeln Doris Schneider 17.08.2026, 13:25 Uhr

i Der Himmel über Koblenz war im Oktober 2025 voller rosafarbener BHs. Mit diesem Hingucker wird auch in diesem Jahr wieder für den Krebsmonat Oktober geworben, den Pinktober. Karina Schuh Photography

Selten gingen so viele Blicke in den Himmel über den Koblenzer Gassen wie im vergangenen Oktober – und das wird auch dieses Jahr so sein: Mit pinkfarbenen BHs an Wäscheleinen machen Koblenzer Gruppen aufmerksam auf das Thema Brustkrebs.

Es sind Tausende BHs, die an den Wäscheleinen zwischen den Häusern in den engen Koblenzer Altstadtgassen baumeln. Große, kleine, in allen Formen und Stoffen. Sie alle sind pink und rosa eingefärbt. Nein, nicht alle. Etwa jeder achte ist schwarz und zeigt damit auf, um was es geht: Jede achte Frau ist im Lauf ihres Lebens statistisch gesehen von Brustkrebs betroffen.







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