„Millionen, Matsch und Mückenstiche“ heißt das neue Stück der Hatzenporter Theategruppe. Ein Firmenchef will seinen Nachfolger durch ein Überlebenstraining im Wald finden. Aber unter Bäumen passieren die skurrilsten Begegnungen.
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Ein alternder Firmenchef möchte seinen Millionen schweren Konzern an ein geeignetes Vorstandsmitglied übertragen. Aber an wen? Um das festzustellen, müssen sich zwei potenzielle Kandidaten in einem Überlebenstraining im Wald beweisen. Wer ist härter, schlauer und besser?