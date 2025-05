Die Puppen übernahmen am Wochenende das Kommando über die Festung Ehrenbreitstein. Im Rahmen eines Symposiums der Polizeipuppenspieler hatten sich die Teilnehmer zusammen mit ihren flauschigen Freunden für mehrere Tage in der Jugendherberge einquartiert. Hier erwarteten sie drei Workshops mit den Themenschwerpunkten „Stimme“, „Improvisation“ und „Die Puppe als Partner“.

Ungeachtet des spielerischen Moments ist der Hintergrund des Treffens ernster Natur. Schließlich dient das Spiel mit der Puppe im Bereich der Polizeiarbeit der Verkehrs- und Kriminalprävention, insbesondere für Kinder. „Puppenspiel geht über das Herz in den Verstand“, weiß Kerstin Hassel, Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Methode Puppenspiel in der Kriminal- und Verkehrsprävention (VPKV).

i Von links: Kerstin Wessler ist stellvertretende Geschäftsführerin des VPKV und Kerstin Hassel die Vorsitzende des Vereins. Alexander Thieme-Garmann

Auch Koblenz hat eine Polizeipuppenbühne, deren Wunsch nach Durchführung des diesjährigen Symposiums mithilfe der stellvertretenden Geschäftsführerin des VPVK, Kerstin Wessler, gerne entsprochen wurde. Ihre Spielbereiche umfassen verkehrsbezogene Themen wie „Sichere Fahrbahnüberquerung“ oder „Bessere Sichtbarkeit“, die Vorschulkindern nahegebracht werden. Im kriminalpräventiven Sektor liegt die Priorität auf dem Schutz vor sexuellem Missbrauch. Im Grundschulalter kommen die Themenkomplexe „Zivilcourage“ und „Gefahren im Netz“ hinzu. Auch für Senioren werden Aufführungen angeboten, die etwa die Vorsicht bei der Einnahme von Medikamenten vor einer geplanten Autofahrt thematisieren.

i "Die Puppe als Partner" war einer von drei Workshops des Symposiums der Polizeipuppenspieler auf der Festung Ehrenbreitstein. Alexander Thieme-Garmann

Zurück zum Symposium: Nur einer der drei Übungsräume wird von Puppen beherrscht. Währenddessen kommen die Workshops „Stimme“ und „Improvisation“ ohne sie aus. Schauspieler Benjamin Kelm leitet den Improvisationskurs. „Ganz entscheidend für die erfolgreiche Vermittlung ist die Spielfreude, welche die Voraussetzung für den Sprung ins Ungewisse bildet“, sagt der Absolvent des „New York Conservatory of Dramatic Arts“. Demnach lebe das Puppenspiel auch von der Interaktion, „bei der vom Spieler eine gewisse Flexibilität verlangt wird, die auf die Zurufe der Zuschauer eingeht, anstatt sich stur ans Drehbuch zu halten“, ergänzt die VPKV-Vorsitzende Hassel sinngemäß. So geschehen viele Übungen bewusst ohne Plan und Textbuch. Vielmehr sollen individuelle Impulse aktiviert werden, die später vor Publikum in die Tat umgesetzt werden können.

i Weitere Seminare drehten sich um die Themen "Stimme" und "Improvisation". Alexander Thieme-Garmann

Mit Sarah Jüngling hat sich auch ein Mitglied der Polizeipuppenbühne Koblenz zum Kurs angemeldet. „Auch als ausgebildete Puppenspielerin kann ich noch viel von den Improvisationsübungen mitnehmen“, zeigte sich Jüngling begeistert.

Alexis Krüger ist Leiter des Workshops „Stimme“. „Viele Teilnehmer beklagen, dass sie ihre Stimme oft überbelasten, indem sie sich heiser schreien“, erklärt der Sprecherzieher. Es gehe im Kurs darum, wie man seine Stimme schonen kann und dabei trotzdem expressiv bleibt, so Krüger. „In den noch folgenden Übungen werden die Teilnehmer mithilfe ihrer Stimme verschiedenen Puppen einen individuellen Charakter verleihen“, blickt der Kursleiter voraus.

i Puppenspieler Michael Hepe, Leiter des Workshops "Die Puppe als Partner", mit seiner Orang-Utan-Dame Gertrud. Alexander Thieme-Garmann

Tino Sdunek ist Teilnehmer des Workshops. Er hat sich auf das Klientel der Senioren spezialisiert und warnt seine Zuschauer mithilfe des Puppenspiels vor Enkeltricks und falschen Polizisten. „Die Übungen hier helfen mir wirklich weiter“, stellt Sdunek nach den ersten Einheiten bereits fest.

Michael Hepe, Leiter des Workshops „Die Puppe als Partner“, übt seit mehr als 50 Jahren den Beruf des Puppenspielers aus. Mit seiner zotteligen Orang-Utan-Dame Gertrud auf der Hand verrät er: „In Wirklichkeit leben die Puppen. Wenn wir Spieler das nicht glauben, kann es das Publikum erst recht nicht glauben.“

Kursteilnehmer Jens Mollenhauer kann es bestätigen. „Es ist die Puppe, die lebt und erklärt. So kommt das zu Vermittelnde bei den Kindern weniger belehrend an, als wenn ein Polizist spräche.“

Insgesamt besuchten knapp 50 Teilnehmer aus ganz Deutschland die drei Workshops. Darunter befanden sich auch Belgier und Schweizer.