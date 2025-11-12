Bestattungen in Koblenz Wenn Omas Urne auf dem Küchenschrank steht Wolfgang Lucke 12.11.2025, 16:27 Uhr

i Die Urne kann man sich passend zur Einrichtung auswählen. picture alliance/dpa/Fredrik von Erichsen. picture alliance / dpa

Viele begrüßen die neue gesetzliche Freiheit, die individuellere Bestattungsformen und somit Erinnerungskulturen ermöglicht. Aber bei einem Gespräch in Koblenz zeigt sich auch: Es gibt große Verunsicherung bei dem Thema.

Dass ein Friedhof durchaus Ort lebhafter Diskussion und intensiver Begegnung sein kann, hat sich kürzlich in Koblenz gezeigt: Bei der Podiumsveranstaltung „Omas Urne auf dem Küchenschrank – Bestattungen zwischen Tradition und Individualität”. Innerhalb der städtischen Reihe „Achsenwechsel – Stationen des Lebens” diskutierten Fachleute die Novelle des rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetzes.







