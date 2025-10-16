Benefizkonzert in Koblenz Wenn Musik Kindern in Not Hoffnung schenkt 16.10.2025, 06:00 Uhr

i Ausführende und Förderer des Benefizkonzerts zugunsten von "Save the Children": Kulturdezernent Ingo Schneider (von links), Cellistin Bettina Hagedorn, Dirigent Andreas Stickel, Thomas Messingschlager (Vorsitzender der Stommel Stiftung), Geigerin Sara Alicia Lopez, und Michael Nisius (Leiter Vertriebsmanagement VR-Bank RheinAhrEife)l. Istvan Kovacsa

Mehr als 6000 Euro an Spenden kamen in der Rhein-Mosel-Halle bei einem Benefizkonzert zusammen. Dort traten beim Dirigierdebüt von Andreas Stickel Mitglieder des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie ohne Honorar auf.

In der letzten Augustwoche verwandelte sich die Rhein-Mosel-Halle in einen Ort der Musik und Solidarität: Zahlreiche Mitglieder des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie kamen zu einem Benefizkonzert zusammen und traten ohne Honorar auf, um beim Dirigierdebüt von Andreas Stickel Werke von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven zum Erklingen zu bringen.







