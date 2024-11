Thema Öffentliche WCs wird im Stadtrat diskutiert: So funktioniert das Modell in anderen Kommunen Wenn man dringend mal muss: Ist das Konzept „nette Toilette“ eine Lösung für Koblenz? 21.10.2024, 17:00 Uhr

i In Mayen gibt es die „nette Toilette“ schon seit zehn Jahren: Ein Dutzend Betriebe macht derzeit mit, wie auch die Gaststätte Scottish Highlander in der Marktstraße. Die Kosten für die Stadt belaufen sich auf 9000 Euro im Jahr. Thomas Brost. Thomas Brost

In anderen Städten wie Gießen, Neuss und Mayen funktioniert das Modell bereits - nun hat sich der Stadtrat dem Thema Öffentliche WCs gewidment.

Das Thema Öffentliche Toiletten bewegt die Menschen in Koblenz. Spaziergänger müssen nach Hause zurückkehren, weil keine Toilette in der Nähe ist, Kinder (und Erwachsene) verrichten ihr Geschäft notgedrungen in der Nähe von Spielplätzen. Schon lange werden mehr Öffentliche Toiletten in Koblenz gefordert.

