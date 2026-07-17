Internationales Projekt Wenn junge Leute aus vier Ländern in Koblenz musizieren Alexander Thieme-Garmann 17.07.2026, 14:44 Uhr

i Assistenzdirigent Andrew Weeks (links) bei der Leitung der Holzbläsergruppe im Gewölbekeller von Schloss Engers. Alexander Thieme-Garmann

Es ist ein internationales Musikprojekt, das an diesem Wochenende seinen Höhepunkt hat: Das Triorca Projekt mit jungen Leuten aus Rouen, Norwich, Novi Sad und Koblenz gibt Konzerte.

Zwei Konzerte in der Koblenzer Herz-Jesu-Kirche und im Kurtheater Bad Ems bilden am Wochenende den Höhepunkt des einwöchigen Aufenthalts des Triorca International Youth Orchestra in der Region. Das junge Ensemble aus rund 60 Personen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren hat derzeit seine Zelte in der Landesmusikakademie im Schloss Engers aufgeschlagen, wo es unter professioneller musikalischer Leitung auf die beiden Events vorbereitet wird.







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