Musik in Koblenzer Altstadt Wenn Hunderte singen: „Wir wollen Frieden für alle“ Alexander Thieme-Garmann 05.10.2025, 10:55 Uhr

i Mehrere Hundert Menschen sind zum gemeinsamen Singen auf den Jesuitenplatz gekommen. Alexander Thieme-Garmann

„Hevenu shalom alechem“ ertönt es auf dem Jesuitenplatz in der Koblenzer Altstadt. Auf Hebräisch, auf Französisch, Türkisch, Deutsch: „Wir wollen Frieden für alle!“ Gemeinsam singen Koblenzer und Gäste aus aller Welt am Tag der Deutschen Einheit.

Schon traditionell zum Tag der Deutschen Einheit hat der Kreis-Chorverband Koblenz zum gemeinsamen Singen auf den Jesuitenplatz eingeladen. Mehrere Hundert Menschen kamen dem Aufruf nach und verwandelten den Platz für zwei Stunden in einen Ort voller Harmonie.







