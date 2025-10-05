„Hevenu shalom alechem“ ertönt es auf dem Jesuitenplatz in der Koblenzer Altstadt. Auf Hebräisch, auf Französisch, Türkisch, Deutsch: „Wir wollen Frieden für alle!“ Gemeinsam singen Koblenzer und Gäste aus aller Welt am Tag der Deutschen Einheit.
Schon traditionell zum Tag der Deutschen Einheit hat der Kreis-Chorverband Koblenz zum gemeinsamen Singen auf den Jesuitenplatz eingeladen. Mehrere Hundert Menschen kamen dem Aufruf nach und verwandelten den Platz für zwei Stunden in einen Ort voller Harmonie.