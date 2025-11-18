Karneval in Koblenz: Wenn ein Zwillingspaar zu Prinz und Prinzessin wird
Karneval in Koblenz
Wenn ein Zwillingspaar zu Prinz und Prinzessin wird
Das Koblenzer Kinderprinzenpaar kommt aus Neuendorf oder Wallersheim – das ist seit 60 Jahren eine gute Tradition. In diesem Jahr aber gibt es etwas ganz Besonderes: Das Prinzenpaar ist ein Zwillingspaar. Momo und Stella sind bereit für die Session.
Koblenz hat ein neues Kinderprinzenpaar: Im Jugendheim Neuendorf sind die neuen jungen Tollitäten der Session vorgestellt worden. Unter großem Applaus präsentierte der Verein das diesjährige Kinderprinzenpaar, die Zwillinge Kinderprinz Maurice (Momo) und Kinderprinzessin Stella.