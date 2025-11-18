Karneval in Koblenz Wenn ein Zwillingspaar zu Prinz und Prinzessin wird 18.11.2025, 09:16 Uhr

i Das Zwillingspaar Momo und Stella von der KG Rheinfreunde ist das neue Koblenzer Kinderprinzenpaar. Sie freuen sich mit ihrem Team auf eine märchenhafte Session. Sascha Münz

Das Koblenzer Kinderprinzenpaar kommt aus Neuendorf oder Wallersheim – das ist seit 60 Jahren eine gute Tradition. In diesem Jahr aber gibt es etwas ganz Besonderes: Das Prinzenpaar ist ein Zwillingspaar. Momo und Stella sind bereit für die Session.

Koblenz hat ein neues Kinderprinzenpaar: Im Jugendheim Neuendorf sind die neuen jungen Tollitäten der Session vorgestellt worden. Unter großem Applaus präsentierte der Verein das diesjährige Kinderprinzenpaar, die Zwillinge Kinderprinz Maurice (Momo) und Kinderprinzessin Stella.







