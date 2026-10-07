Grundschule Waldesch 
Wenn die Turnhalle zum Musikstudio wird
Die Turnhalle ist in Waldesch zum improvisierten Musikstudio geworden.
Die Turnhalle ist in Waldesch zum improvisierten Musikstudio geworden.
Sandra Steinke

Fast fünf Wochen haben die Grundschüler den neuen Song mit dem Titel „Ein kunterbuntes Team“ gemeinsam geprobt. Von der 1. bis zur 4. Klasse haben sich alle Kinder beteiligt - von der Idee bis hin zum finalen Song.

Lesezeit 3 Minuten
Ein leidenschaftlicher Musiker, 99 zappelnde Schüler und daneben noch zehn Lehrer. So sah es vergangene Woche in der Turnhalle der Grundschule in Waldesch aus. Ganz vorne wurde ein Sprungkasten als Tisch umfunktioniert, darauf ist ein Tablet mit Tastatur aufgebaut, davor befinden sich zwei Mikrofone und eine kleine Lautsprecherbox.
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