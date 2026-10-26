Die Arbeiten an Stromleitungen über Koblenz sind fürs Wochenende wegen des drohenden Sturms abgesagt worden – die bunten Drachen oberhalb des Festungsplateaus indes flogen beim bunten Herbstvergnügen umso besser.
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Sonne, ein wenig Regen und stürmischer Wind haben sich am Sonntag abgewechselt – denjenigen, die an der Festung ihre Drachen steigen lassen wollten, spielte das Wetter sogar durchaus in die Karten. Die bunten Drachen in allen Formen und Farben zogen ihre Kreise oberhalb des Festungsplateaus.