Herbstfest in Koblenz
Wenn die bunten Drachen fliegen
Das Drachenfest im Festungspark in Koblenz hat am Wochenende die Sommersaison beschlossen.
Das Drachenfest im Festungspark in Koblenz hat am Wochenende die Sommersaison beschlossen.
Alexej Zepik

Die Arbeiten an Stromleitungen über Koblenz sind fürs Wochenende wegen des drohenden Sturms abgesagt worden – die bunten Drachen oberhalb des Festungsplateaus indes flogen beim bunten Herbstvergnügen umso besser.

Lesezeit 1 Minute
Sonne, ein wenig Regen und stürmischer Wind haben sich am Sonntag abgewechselt – denjenigen, die an der Festung ihre Drachen steigen lassen wollten, spielte das Wetter sogar durchaus in die Karten. Die bunten Drachen in allen Formen und Farben zogen ihre Kreise oberhalb des Festungsplateaus.
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