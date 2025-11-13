Leben in der Depot-Siedlung Wenn der Nachbar der Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist 13.11.2025, 18:00 Uhr

i Willkommen in der Siedlung Depot: Hier leben Menschen in direkter Nachbarschaft zum Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Anwohner erzählen, wie es sich zwischen Lieferverkehr und Lagerhallen lebt. Hannah Klein

Wohnen zwischen Lieferverkehr und Lagerhallen: Die Depot-Siedlung liegt unweit entfernt vom Gewerbepark-Mülheim-Kärlich, auf der einen Seite das Industriegebiet, auf der anderen die Autobahn. Wie lebt es sich in dieser Kulisse?

Große Lagerhallen, viele Firmen, Geschäfte, eine stark befahrene Straße auf der einen Seite, auf der anderen die Autobahn – und mittendrin ein Wohngebiet. Das ist die Siedlung Depot: Hier leben Menschen in direkter Nachbarschaft zum Gewerbepark Mülheim-Kärlich.







Artikel teilen

Artikel teilen