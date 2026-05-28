Modenschau in Koblenz Wenn der Görresplatz zum Laufsteg wird Winfried Scholz 28.05.2026, 14:07 Uhr

i Nathalie Malcherczyk (links) und Martine Kreuter sind als Models dabei. Winfried Scholz

„Koblenz Couture – Deine Stadt. Dein Laufsteg“ – unter diesem Motto präsentieren Models am Samstag, 30. Mai, Mode aus 22 heimischen Geschäften für Damen, Herren und Kinder. Mit der Aktion will das Stadtmarketing den innenstädtischen Handel stärken.

Ganz im Zeichen der Mode wird der Josef-Görres-Platz am Samstag, 30. Mai, stehen. Unter dem Motto „Koblenz Couture – Deine Stadt. Dein Laufsteg“ präsentieren 20 weibliche und männliche Models auf einem 60 Meter langen Laufsteg rund um den Brunnen mit der Historiensäule acht Stunden lang für Damen, Herren und Kinder hochwertige Mode aus 22 Geschäften – allesamt aus der Koblenzer Innenstadt.







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