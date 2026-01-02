Mallorca-Festival im Juni Wenn der Ballermann nach Koblenz schwappt Maja Schmidt 02.01.2026, 10:25 Uhr

i Mit dem Mallorca Sommer Festival macht ein bundesweit tourendes Partyschlager-Event Station in Koblenz. Photojokey/Claudia Steinle

Wer Ballermann-Musik und -Feeling haben möchte, muss in diesem Sommer nur bis Koblenz-Wallersheim reisen: Auf dem Messeplatz findet erstmals ein eintägiges Mallorca-Festival statt – am 13. Juni unter freiem Himmel.

Noch ist es ganz schön kalt in Koblenz, aber beim Gedanken hieran wird vielen schon ganz heiß: Am Samstag, 13. Juni, verwandelt sich der Messeplatz in Koblenz-Wallersheim in eine großflächige Open-Air-Veranstaltungsfläche. Mit dem Mallorca Sommer Festival macht ein bundesweit tourendes Partyschlager-Event Station in Koblenz.







