Im Schatten des großen Rübenacher Jubiläums – der Ort wird in diesem Jahr 1250 Jahre alt – feiert man im Koblenzer Stadtteil zwischen A48 und A61 noch einen weiteren, aber nicht minder bedeutenden Geburtstag: Die Rede ist nicht vom 55. Jahrestag der Eingemeindung Rübenachs nach Koblenz, sondern vom 125-jährigen Bestehen des Turnvereins (TV) Rübenach 1900.

Mit 26 Turnern beginnt die Vereinsgeschichte

Alles fing mit 26 jungen Rübenachern an, die am 15. Oktober 1900 unter der Leitung des ersten Turnwarts Hubert Mogendorf den Turnverein Rübenach gründeten. So steht es wörtlich in der Vereinschronik. Diese ist auf der Internetseite des TV Rübenach abzurufen und wird bis zum heutigen Tag detailliert gepflegt. Tief verwurzelt im traditionellen Turnsport sei man damals gewesen, heißt es weiter. Zu den anfänglich 26 Turnern gesellten sich rasch sehr viel mehr dazu.

i Irmgard Israel freut sich über die vielen Aktiven im TV Rübenach. Aus anfangs 26 Mitgliedern sind in den mehr als 100 Jahren ganze 670 Sportler geworden. Katrin Steinert

Irmgard Israel, Mitglied im Vereinsvorstand, rechnet stolz vor: „Heute haben wir ungefähr 670 Mitglieder bei einer Einwohnerzahl in Rübenach von etwa 5400.“ Mittlerweile nimmt der Verein längst nicht mehr nur Einheimische auf, und über Mitgliederschwund kann man sich nicht beklagen.

Die Gründe für diesen Erfolg sind vielfältig. Marc Geisen, ebenfalls Vorstandsmitglied im TV Rübenach, erzählt: „Unsere größte Abteilung ist mittlerweile der Basketball. Hier sind wir sehr jugendorientiert.“ Dies äußert sich beispielsweise darin, dass man für die Abteilung, die in einer Spielgemeinschaft mit den Basketballern aus Urbar antritt, einen eigenen Jugendsprecher installiert hat.

i Der TV Rübenach hat seine Wurzeln tief im Turnsport. Irmgard Israel/TV Rübenach. Irmgard Israel / TV Rübenach

Zweites wichtiges Standbein ist die Gymnastikabteilung, in der man vor allem auf ältere Mitglieder abzielt. An die Anfänge dieser Abteilung erinnert sich Übungsleiterin Ulla Doff-Sotta noch gut. Damals gab es den Handarbeitskreis der katholischen Frauen, erzählt sie. „Irgendwann wollten die sich nach dem Stricken bewegen und sind 1984 auf mich zugekommen.“ Sie meinten, Ulla Doff-Sotta würde doch Sport für die Jüngeren anbieten. „Das war der Startschuss für unsere Seniorenabteilung.“ Vereinskollegin Irmgard Israel ergänzt: „Die Gymnastikstunde am Mittwoch war den alten Damen auch wichtiger als die Prozessionsvorbereitungen. Der Pastor musste das bei seinen Planungen immer berücksichtigen.“

Aber um fit für die Zukunft zu sein, musste man sich in Rübenach auch Neues ausdenken. „Wir haben uns von einigen Traditionsformaten lösen müssen. Stattdessen sind jetzt neue Angebote in Kursform hinzugekommen, die gut angenommen werden wie etwa Zumba“, ist sich Marc Geisen sicher.

i Der Verein unternimmt einiges, um im Dorf sichtbar und erlebbar zu sein. Dazu gehören auch Veranstaltungen wie ein Flohmarkt, der gut angenommen wurde. Irmgard Israel / TV Rübenach

Die Identifikation mit dem Verein nehme ab, daher sei es wichtig, sich in einigen Bereichen mehr und mehr als Dienstleister zu verstehen, ergänzt Geisen. Und manchmal komme es auch einfach darauf an, Gelegenheiten, die sich bieten, zu nutzen – so geschehen mit der Abteilung Ringtennis. „Hier haben wir Mut zur Nische bewiesen und sind mittlerweile äußerst erfolgreich“, freut sich Irmgard Israel.

Ringtennis ist eine Sportart, die ihren Ursprung in der Seeschifffahrt hat. Dort fingen die Matrosen irgendwann an, bekannte Spiele mit Seilringen zu spielen, da Bälle wegen des Seegangs ungeeignet waren. Man warf einander Ringe über ein Netz zu, Ringtennis war geboren. „Eines Tages trat Gunthard Kissinger an uns heran, weil er eine neue sportliche Heimat für sich und seine sportliche Leidenschaft suchte“, erinnert sich Irmgard Israel. So war die neue, sehr erfolgreiche Abteilung geboren. „Im Jahr 2023 fand die Ringtennis-Weltmeisterschaft in Südafrika statt. Da waren drei unserer Vereinsmitglieder im Kader und sind Weltmeister geworden“, berichtet sie stolz.

i In der Sportart Ringtennis konnte der TV Rübenach schon einen Weltmeistertitel holen. Alexander Wiß errang 2023 den Titel bei der WM in Südafrika. Irmgard Israel/TV Rübenach. Irmgard Israel / TV Rübenach

Doch nicht nur in diesem Bereich hat der TV Rübenach kuriose Berühmtheit erlangt. Auch die vereinseigene Turnhalle hat bereits mediale Aufmerksamkeit erreicht. Grund hierfür ist jedoch nicht die erfolgreiche Sanierung des Hallenbodens, sondern die nachlässige Bedienung einer Internetsuchmaschine.

Irmgard Israel berichtet: „Ein bekannter Getränkehersteller aus Mannheim hat für einen neuen Werbespot eine Turnhalle in seiner Umgebung gesucht. Vielleicht hat dort ein Mitarbeiter die Worte Turnhalle und Mannheim in die Suchmaschine eingegeben und ist bei uns gelandet – sehr zu seiner Verwunderung.“ Man sei zunächst ratlos gewesen, habe sich gefragt, ob es in der Kurpfalz keine geeigneten Sporthallen gebe, bis jemand den Grund herausfand: Der damalige Vereinsvorsitzende des TV Rübenach hieß Thorsten Mannheim. Der Vertrag kam dennoch zustande, und so war die vereinseigene Rübenacher Turnhalle eine Zeit lang zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen zu bewundern.

Es wird gefeiert: Vereinsfest, Spiel ohne Grenzen und literarischer Spaziergang

Doch in Rübenach ruht man sich nicht auf das Erreichte aus, sondern denkt immer wieder über neue Formate nach, die den Verein im Ort sicht- und erlebbar machen. So begeht man auch das Vereinsjubiläum entsprechend öffentlich.

i Ulla Doff-Sotta und Marc Geisen freuen sich auf die Veranstaltungen zum 125. Geburtstag ihres Vereins. Mirco Klein

Den Auftakt bildet das Vereinsfest am 24. Mai mit einem offiziellen Teil am Vormittag sowie einem Grillfest mit Sport und Spielen am Nachmittag. Weiter geht es am 28. Juni, an dem man mit dem Spiel ohne Grenzen ein Format wiederaufnehmen möchte, das bereits zum Hundertjährigen für viel Freude gesorgt hat. Am 22. August veranstaltet die Wanderabteilung des Vereins einen literarischen Spaziergang . Pitt Elben, Sohn des ältesten Ehrenmitgliedes Theo Elben, wird dort sein Buch über das Rübenach Ende der 1960er-Jahre vorstellen.

Nähere Informationen und eine ausführliche Chronik des Vereins finden sich unter: www.tv-ruebenach.de