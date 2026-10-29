Mehr als 2000 Wanderfreunde kamen in Winningen zusammen, um an einem Wanderevent teilzunehmen. Dabei entpuppte sich eine Strecke als der Renner.
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Wandern ist für den Koblenzer Volkssportverein „Schnelle Füße“ weit mehr als eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Es verbindet Bewegung mit Naturerlebnis und dient der Völkerverständigung. Beim internationalen Wanderevent mit Start und Ziel in Winningen gingen mehr als 2000 Teilnehmer aus zehn europäischen Nationen und den USA an den Start.