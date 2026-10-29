Wandern rund um Winningen Welterbe-Trail war der Renner Erwin Siebenborn 29.10.2026, 08:15 Uhr

i Glücklich im Ziel: Wanderfreunde aus Belgien zeigten sich begeistert von der Route des Welterbe-Trails über 55 Kilometer. Sie wollen auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Erwin Siebenborn

Mehr als 2000 Wanderfreunde kamen in Winningen zusammen, um an einem Wanderevent teilzunehmen. Dabei entpuppte sich eine Strecke als der Renner.

Wandern ist für den Koblenzer Volkssportverein „Schnelle Füße“ weit mehr als eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Es verbindet Bewegung mit Naturerlebnis und dient der Völkerverständigung. Beim internationalen Wanderevent mit Start und Ziel in Winningen gingen mehr als 2000 Teilnehmer aus zehn europäischen Nationen und den USA an den Start.







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