Wandern rund um Winningen
Welterbe-Trail war der Renner
Glücklich im Ziel: Wanderfreunde aus Belgien zeigten sich begeistert von der Route des Welterbe-Trails über 55 Kilometer. Sie w
Glücklich im Ziel: Wanderfreunde aus Belgien zeigten sich begeistert von der Route des Welterbe-Trails über 55 Kilometer. Sie wollen auch im nächsten Jahr wieder dabei sein.
Erwin Siebenborn

Mehr als 2000 Wanderfreunde kamen in Winningen zusammen, um an einem Wanderevent teilzunehmen. Dabei entpuppte sich eine Strecke als der Renner.

Lesezeit 1 Minute
Wandern ist für den Koblenzer Volkssportverein „Schnelle Füße“ weit mehr als eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Es verbindet Bewegung mit Naturerlebnis und dient der Völkerverständigung. Beim internationalen Wanderevent mit Start und Ziel in Winningen gingen mehr als 2000 Teilnehmer aus zehn europäischen Nationen und den USA an den Start.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren