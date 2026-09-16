Marode Brücken, die Landwirtschaft, der Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Beim Wirtschaftsdialog der Koblenzer Grünen kommen einige Themen und vor allem Kritikpunkte zur Sprache.
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Zu einem Wirtschaftsdialog hatten die Koblenzer Grünen ins Diehl‘s Hotel eingeladen. Und zu einem echten Dialog wurde es dann auch. Statt einfach ein Podium mit eigenen Parteileuten voll zu setzen ermutigte der Kreisvorsitzende Christopher Bündgen jeden dazu, sich das Mikrofon zu nehmen, der etwas sagen und seine Meinung äußern möchte.