Brücken, Gewerbepark, Wohnen
Welche Themen bewegen die Koblenzer Wirtschaft?
Beim Wirtschaftsdialog deer Koblenzer Grünen kamen die verschiedensten Themen zur Sprache. Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) wi
Beim Wirtschaftsdialog deer Koblenzer Grünen kamen die verschiedensten Themen zur Sprache. Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) wies beispielsweise auf abgeschlossene, laufende und anstehende Brückenbaustellen hin. Darunter das Großprojekt der Pfaffendorfer Brücke.
Felix Gras

Marode Brücken, die Landwirtschaft, der Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Beim Wirtschaftsdialog der Koblenzer Grünen kommen einige Themen und vor allem Kritikpunkte zur Sprache.

Lesezeit 3 Minuten
Zu einem Wirtschaftsdialog hatten die Koblenzer Grünen ins Diehl‘s Hotel eingeladen. Und zu einem echten Dialog wurde es dann auch. Statt einfach ein Podium mit eigenen Parteileuten voll zu setzen ermutigte der Kreisvorsitzende Christopher Bündgen jeden dazu, sich das Mikrofon zu nehmen, der etwas sagen und seine Meinung äußern möchte.
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