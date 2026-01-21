Die Bundesgartenschau 2029 soll das Obere Mittelrheintal beleben. Koblenz wird wohl ein Ankerpunkt, von wo aus Menschen zu den Buga-Flächen in Richtung Lahnstein aufbrechen. Doch wie viel profitiert die Stadt selbst von den erhofften Besuchermassen?
Lesezeit 4 Minuten
Noch etwas mehr als drei Jahre, dann soll die Bundesgartenschau 2029 Millionen Besucher ins Obere Mittelrheintal locken. 2011 war Koblenz das Zentrum der Buga, diesmal wird das anders sein, allein durch die Randlage neben dem nördlichsten Buga-Park in Lahnstein.