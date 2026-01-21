Gastgeber, Tourismus, Verkehr Welche Rolle spielt Koblenz 2029 am Rande der Buga? Matthias Kolk 21.01.2026, 14:00 Uhr

i Die Planungen zur Bundesgartenschau 2029 laufen auf Hochtouren. Ziel ist es, dass sie das gesamte Obere Mittelrheintal belebt. Linda Deutsch

Die Bundesgartenschau 2029 soll das Obere Mittelrheintal beleben. Koblenz wird wohl ein Ankerpunkt, von wo aus Menschen zu den Buga-Flächen in Richtung Lahnstein aufbrechen. Doch wie viel profitiert die Stadt selbst von den erhofften Besuchermassen?

Noch etwas mehr als drei Jahre, dann soll die Bundesgartenschau 2029 Millionen Besucher ins Obere Mittelrheintal locken. 2011 war Koblenz das Zentrum der Buga, diesmal wird das anders sein, allein durch die Randlage neben dem nördlichsten Buga-Park in Lahnstein.







