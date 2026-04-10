Puppen, Kinderroller, Motoren
Welche Fremdstoffe Kimberly-Clark in Koblenz im Altpapier findet
Christian Scherwa, Teamleiter Ingenieure bei Kimberly-Clark in Koblenz, vor gepressten Bündeln an Altpapier.
Christian Scherwa, Teamleiter Ingenieure bei Kimberly-Clark in Koblenz, vor gepressten Bündeln an Altpapier.
Ingo Beller

Kimberly-Clark stellt in Koblenz nicht nur Toilettenpapier und Papierhandtücher her. Die Firma recycelt auch Altpapier, vorher wird ausgesiebt. In den angelieferten Containern ist alles dabei: hin und wieder auch Motoren, Puppen und Kinderroller.

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Der Hausmüllanteil auf dem Altpapiersammelplatz von Kimberly-Clark (KC) in Koblenz beträgt rund sechs Prozent, sagt Christian Scherwa. Der Hygienepapierhersteller stellt auf seinem großen Werksgelände im Industriegebiet am Rhein in Kesselheim nicht nur Toilettenpapier und Papierhandtücher her.

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