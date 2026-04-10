Puppen, Kinderroller, Motoren Welche Fremdstoffe Kimberly-Clark in Koblenz im Altpapier findet Jan Lindner 10.04.2026, 15:45 Uhr

i Christian Scherwa, Teamleiter Ingenieure bei Kimberly-Clark in Koblenz, vor gepressten Bündeln an Altpapier. Ingo Beller

Kimberly-Clark stellt in Koblenz nicht nur Toilettenpapier und Papierhandtücher her. Die Firma recycelt auch Altpapier, vorher wird ausgesiebt. In den angelieferten Containern ist alles dabei: hin und wieder auch Motoren, Puppen und Kinderroller.

Der Hausmüllanteil auf dem Altpapiersammelplatz von Kimberly-Clark (KC) in Koblenz beträgt rund sechs Prozent, sagt Christian Scherwa. Der Hygienepapierhersteller stellt auf seinem großen Werksgelände im Industriegebiet am Rhein in Kesselheim nicht nur Toilettenpapier und Papierhandtücher her.







Artikel teilen

Artikel teilen