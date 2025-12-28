2025 an Rhein und Mosel Weiteres turbulentes Jahr für das Gemeinschaftsklinikum Peter Meuer 28.12.2025, 07:00 Uhr

i Eines von fünf Krankenhäusern des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein: der Kemperhof in Koblenz. Mirco Klein

Das Jahr 2025 ist für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) von verschiedenen Entwicklungen geprägt gewesen. Debatten gab es zuletzt um den Standort Heilig Geist in Boppard. Immerhin: Zum Ende des „GKM“-Jahres war noch Positives zu hören.

Das Jahr 2025 endete für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) unter anderem mit zumindest einer mutmachenden Nachricht. Aus dem Baudezernat der Stadt Koblenz war im Dezember zu hören, dass das Schaffen des Baurechts, die Planung, teils auch Baumaßnahmen selbst für die Einstandortlösung in Moselweiß parallel angegangen werden könnten.







