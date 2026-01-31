Bauarbeiten in Koblenz Weiterer neuer Kreisel im Rauental geplant Doris Schneider 31.01.2026, 09:00 Uhr

i Die Kreuzung Moselweißer Straße/Behringstraße im Koblenzer Rauental wird zu einem Kreisverkehr umgebaut. Alexej Zepik

Wieder einmal steht eine Baustelle in Koblenz an, wieder einmal wird dies mit Verkehrsbeeinträchtigungen einhergehen. Aber wenn die Arbeiter fertig sind, soll der Verkehr buchstäblich runder laufen: Ein kleiner neuer Kreisel entsteht im Rauental.

Die Strecke von der Moselweißer Straße Richtung Volkshochschule im Koblenzer Rauental sieht aus, als läge sie nicht inmitten einer deutschen Großstadt: Es gibt an den meisten Stellen keinen erkennbaren Bürgersteig, dafür aber jede Menge Schlaglöcher. Das soll sich jetzt ändern.







