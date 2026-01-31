Wieder einmal steht eine Baustelle in Koblenz an, wieder einmal wird dies mit Verkehrsbeeinträchtigungen einhergehen. Aber wenn die Arbeiter fertig sind, soll der Verkehr buchstäblich runder laufen: Ein kleiner neuer Kreisel entsteht im Rauental.
Lesezeit 3 Minuten
Die Strecke von der Moselweißer Straße Richtung Volkshochschule im Koblenzer Rauental sieht aus, als läge sie nicht inmitten einer deutschen Großstadt: Es gibt an den meisten Stellen keinen erkennbaren Bürgersteig, dafür aber jede Menge Schlaglöcher. Das soll sich jetzt ändern.