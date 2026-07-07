Baustelle Jahnstraße
Weitere Haltestellen für ÖPNV am Mallendarer Berg
Die Baustelle in der Jahnstraße prägt derzeit das Bild am Fuß des Mallendarer Bergs. Wegen der Sperrung musste auch die Verkehrs
Die Baustelle in der Jahnstraße prägt derzeit das Bild am Fuß des Mallendarer Bergs. Wegen der Sperrung musste auch die Verkehrsführung des öffentlichen Nahverkehrs verändert werden.
Martin Ingenhoven

Wegen der Baustelle in der Jahnstraße in Vallendar kommt es derzeit zu Verkehrseinschränkungen. Davon ist auch der ÖPNV auf dem Mallendarer Berg betroffen. Hier werden nun aber wieder weitere Haltepunkte angefahren. 

Lesezeit 1 Minute
Die Baustelle in der Jahnstraße in Vallendar hat Auswirkungen für den Verkehr – auch für den ÖPNV. Zunächst gab es im Bereich Mallendarer Berg nur eine Haltestelle – Mallendarer Berg/Berufsförderungswerk –, die von Bussen angefahren wurde. Darüber war in Vallendar eine Diskussion entbrannt.
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