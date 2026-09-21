Zwischenstopp in Koblenz Weisser Ring setzt mit Radtour Zeichen gegen Gewalt Peter Karges 21.09.2026, 10:47 Uhr

i Seit mehr als einem Jahrzehnt leitet Werner Blatt die Außenstelle Koblenz des Weissen Rings. Dr. Matthias Blatt

Die Unterstützung des Weissen Rings für Opfer von Straftaten ist gefragt: Die Koblenzer Außenstelle betreute in diesem Jahr bereits rund 80 Fälle. Jetzt macht der Verein mit einer besonderen Aktion auf seine Arbeit aufmerksam.

Um Kriminalitätsopfern zu helfen, rief Eduard Zimmermann, Journalist und Moderator der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“, vor 50 Jahren den Verein Weisser Ring ins Leben. Seitdem kümmern sich im Weissen Ring deutschlandweit Tausende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer um Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind.







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