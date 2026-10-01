Mit namentlicher Abstimmung
Weißenthurmer VG-Rat stimmt Tauris-Übernahme zu
Das Freizeitbad Tauris samt Gelände in Mülheim-Kärlich wird an die Verbandsgemeinde Weißenthurm übergeben.
Das Freizeitbad Tauris samt Gelände in Mülheim-Kärlich wird an die Verbandsgemeinde Weißenthurm übergeben.
Eva Hornauer

25 Mitglieder stimmten mit Ja, fünf mit Nein, drei enthielten sich: Der Rat der Verbandsgemeinde Weißenthurm hat am Mittwoch in einer ersten Abstimmung über die Zukunft des einstigen Spaßbades Tauris in Mülheim-Kärlich beraten. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm hat entschieden: Das Freizeitbad Tauris samt Gelände wird von der VG übernommen. VG-Bürgermeister Thomas Przybylla (CDU) stellte auf der Sitzung nicht nur seinen Plan für das Schwimmen sowie die Entwicklung des Geländes vor, er betonte auch: „In der Thematik hat niemand etwas falsch gemacht, jeder der bisherigen Schritte in Mülheim-Kärlich war richtig.
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