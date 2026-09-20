Volles Programm am Rheinufer
Weißenthurmer feiern ausgelassen ihr Stadtfest
Mit Ehrengästen aus der Kommunalpolitik wird in Weißenthurm am Festsamstag nach dem offiziellen Empfang der Stadt sowie dem Fest
Mit Ehrengästen aus der Kommunalpolitik wird in Weißenthurm am Festsamstag nach dem offiziellen Empfang der Stadt sowie dem Festmarsch am Rheinufer fröhlich weitergefeiert.
Ingo Beller

Drei Tage lang wurde in Weißenthurm durchgefeiert. Von der Silent Disco über den Festmarsch bis hin zum Höhenfeuerwerk wurde den Besuchern am Rheinufer unter dem Motto „60 Jahre Stadtrecht“ einiges geboten.

Lesezeit 1 Minute
In Weißenthurm gab es am Wochenende dreifachen Grund zu feiern: Vor 60 Jahren erhielt Weißenthurm die Stadtrechte, vor 70 Jahren wurde der Vereinsring gegründet, und die Große Karnevals- und Kirmesgesellschaft blickt auf 77 närrische Jahre zurück. Beim Stadtfest wurden alle drei Anlässe ausgelassen gefeiert.
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