Rhein, Mosel & Eifel im Advent Weiße Weihnacht gibt’s doch noch – jedenfalls im Regal Annika Wilhelm 04.12.2025, 07:00 Uhr

i Das eigene Winter-Wonderland zu Hause: Eine Schneelandschaft fürs Regal lässt sich ganz einfach realisieren. Annika Wilhelm

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 4 geht‘s um ein Winter-Wonderland im Regal.

Weihnachten im Schnee ist mit den Jahren immer seltener geworden. Schade eigentlich. Mit glitzerndem Pulverschnee sieht doch alles gleich noch mal viel schöner aus und erinnert an die Kindheit, als das noch irgendwie dazugehörte. Aber es gibt noch Hoffnung .







