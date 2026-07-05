Sommerwetter, Spitzenweine und beste Stimmung: Das Koberner Wein- und Burgenfest lockte wieder zahlreiche Besucher an die Terrassenmosel. Weinproben, Wanderungen, Livemusik und gelebte Moseltradition machten das Fest zu einem Publikumsmagneten.
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Selbst die alten Koberner Rittersleut’ hätten wohl gerne beim Wein- und Burgenfest mitgefeiert. Denn das von den Koberner Weinfreunden präsentierte Fest erwies sich bei meist sommerlichem Wetter wieder als Magnet für Freunde des edlen Rebensaftes, der moselländischen Lebensart und eindrucksvollen Landschaft der Terrassenmosel.