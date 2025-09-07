Prosit, hieß es am Wochenende auf dem Winninger Weinmarkt. Neben 16 Winninger Weingütern und einer Sektmanufaktur stellten auch zwei Gast-Winzer ihre edlen Tropfen vor.

Selbst „himmlische Freudentränen“ konnten den Genuss und die gute Laune der Weinfreunde beim Winninger Weinmarkt nicht trüben. 16 Winninger Weingüter, eine Sektmanufaktur und zwei Gast-Winzer präsentierten im Garten des evangelischen Gemeindezentrums ihre flüssigen Kostbarkeiten.

Sehen, Riechen, Schmecken und Vergleichen war die Devise bei der Verkostung quer durch das Weinparadies. Es dominierten naturgemäß die mineralischen wie finessenreichen Rieslingweine aus den berühmten Steillagen Brückstück, Domgarten, Hamm, Röttgen und Uhlen. Meist fanden sich die Jahrgänge 2024 bis 2021 im Probierglas, aber auch Gewächse aus den Zehnerjahren wussten zu glänzen.

i Ein Prosit auf den Winninger Wein! Besucher des Weinmarktes stoßen mit edlen Tropfen an. Erwin Siebenborn

Das Interesse galt vor allem dem Jahrgang 2024, der sich dank hoher Qualität frisch und mit feiner Frucht präsentierte. Aber auch gehaltvolle Spät- und Weißburgunder, cremig-schmelzende Chardonnays, aromatische Pinot Noirs oder frisch-fruchtige Weißherbste verwöhnten Zungen und Gaumen. Nicht fehlen durften spritzige Riesling- und Spätburgundersekte nach der klassischen Methode der Flaschengärung. Auch prickelnder Secco und alkoholfreie Varianten fanden ihre Fans.

Beim Winninger Weinmarkt ist es guter Brauch, auch Weingüter aus anderen Anbaugebieten einzuladen. Diesmal waren Betriebe aus Nittel an der Obermosel und aus dem luxemburgischen Schengen zu Gast. Sie punkteten vor allem mit fruchtbetontem Elbling, charaktervollen Auxerrois-Weinen, einem komplexem Sauvignon Blanc und gehaltvollen Pinot Gris Gewächsen.

i Ein Damen-Quartett lässt sich erlesene Kostbarkeiten einschenken. Erwin Siebenborn

Auch das Fachsimpeln mit den Winzern kam beim Weinmarkt nicht zu kurz. Dies schätzte auch ein Freundeskreis aus Lübeck sehr, der schon seit dreißig Jahren Stammgast beim Winninger Moselfest ist. Die Gäste aus dem Norden zeigten sich nicht nur von der Vielfalt und Qualität der Weine begeistert, sondern auch von der „grandiosen“ Landschaft des Moseltales mit seinen Steillagen. Die Terrassenmosel auch im Glas zu schmecken und erleben zu dürfen sei ein Erlebnis der besonderen Art.