An ihren Weingläsern klimpern Anhänger – und diese bringen eine große Spendensumme für die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz. Wie die Dieblicher Weinmajestäten ein Herzensprojekt umsetzen.
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Michelle Perscheid, Fenja Allard und Sophie Jung haben den Einstieg in ihre Amtszeit als Dieblicher Weinmajestäten für ein Herzensprojekt genutzt: Mit Weinglasanhängern und weiteren Spenden sammelten sie 5000 Euro, die sie an die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz übergeben.