Weinglasanhänger in Dieblich Weinmajestäten spenden 5000 Euro für krebskranke Kinder Annika Wilhelm 11.11.2026, 08:00 Uhr

i Die Dieblicher Weinkönigin Michelle Perscheid (Mitte) setzt gemeinsam mit ihren Prinzessinnen Sophie Jung (links) und Fenja Allard (rechts) ihr Herzensprojekt um: Sie sammelt mehrere Tausend Euro, um sie an die Elterninitiative krebskranker Kinder zu spenden. Tim Kirsch Fotoshooting Koblenz

An ihren Weingläsern klimpern Anhänger – und diese bringen eine große Spendensumme für die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz. Wie die Dieblicher Weinmajestäten ein Herzensprojekt umsetzen.

Michelle Perscheid, Fenja Allard und Sophie Jung haben den Einstieg in ihre Amtszeit als Dieblicher Weinmajestäten für ein Herzensprojekt genutzt: Mit Weinglasanhängern und weiteren Spenden sammelten sie 5000 Euro, die sie an die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz übergeben.







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