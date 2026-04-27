Guter Zweck in Kobern-Gondorf
Weinmajestäten schenken mit edlen Tropfen Hoffnung aus
Besucher der Benefiz-Weinverkostung ließen sich gerne von edlen Tropfen verwöhnen.
Besucher der Benefiz-Weinverkostung ließen sich gerne von edlen Tropfen verwöhnen.
Erwin Siebenborn

Bei der jüngsten Weinprobe im Schloss von der Leyen standen ausnahmsweise nicht die Weinmajestäten im Vordergrund, sondern allen voran der gute Zweck. Denn der Erlös hilft krebskranken Kindern.

Lesezeit 1 Minute
Edler Wein trifft soziales Engagement: Eine majestätische Weinprobe im Festsaal des Schlosses von der Leyen in Kobern-Gondorf vereinte nachhaltig Weinkultur mit Gemeinwohl. Die von der ehemaligen Deutschen Weinkönigin Sonja-Christ Brendemühl und amtierenden Moselweinkönigin Teresa Oster initiierte und moderierte Verkostung von edlen Tropfen fördert die Benefiz-Radsportveranstaltung Vor-Tour.

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