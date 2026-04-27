Bei der jüngsten Weinprobe im Schloss von der Leyen standen ausnahmsweise nicht die Weinmajestäten im Vordergrund, sondern allen voran der gute Zweck. Denn der Erlös hilft krebskranken Kindern.
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Edler Wein trifft soziales Engagement: Eine majestätische Weinprobe im Festsaal des Schlosses von der Leyen in Kobern-Gondorf vereinte nachhaltig Weinkultur mit Gemeinwohl. Die von der ehemaligen Deutschen Weinkönigin Sonja-Christ Brendemühl und amtierenden Moselweinkönigin Teresa Oster initiierte und moderierte Verkostung von edlen Tropfen fördert die Benefiz-Radsportveranstaltung Vor-Tour.