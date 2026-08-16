Darum ist es an der Mosel so schön: Das Winzerhöfefest in Alken wird seinem Ruf als Weinfest des Genusses und der Geselligkeit wieder einmal gerecht. Und die Worte der neuen Weinkönigun Johanna sind aktuell, auch wenn sie von der Oma stammen.
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Stimmung beim Wein, Livemusik von Pop bis Mundart, Spezialitäten aus der Winzerküche und die urige Atmosphäre im historischen Ortskern machten das Alkener Winzerhöfefest zum Erlebnis. In fünf heimeligen Höfen wurde das traditionelle Fest seinem Ruf als Weinfest für Genießer und Geselligkeit wie gewohnt gerecht.