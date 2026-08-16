Winzerhöfefest in Alken
Weinkönigin Johanna knüpft an die Worte ihrer Oma an
Johanna Thönnes wird zur neuen Alkener Weinkönigin von ihrer Vorgängerin Annika gekrönt.
Johanna Thönnes wird zur neuen Alkener Weinkönigin von ihrer Vorgängerin Annika gekrönt.
Erwin Siebenborn

Darum ist es an der Mosel so schön: Das Winzerhöfefest in Alken wird seinem Ruf als Weinfest des Genusses und der Geselligkeit wieder einmal gerecht. Und die Worte der neuen Weinkönigun Johanna sind aktuell, auch wenn sie von der Oma stammen.

Lesezeit 1 Minute
Stimmung beim Wein, Livemusik von Pop bis Mundart, Spezialitäten aus der Winzerküche und die urige Atmosphäre im historischen Ortskern machten das Alkener Winzerhöfefest zum Erlebnis. In fünf heimeligen Höfen wurde das traditionelle Fest seinem Ruf als Weinfest für Genießer und Geselligkeit wie gewohnt gerecht.
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