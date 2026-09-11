Tradition in Oberfell
Weinkönigin Athina startet in ihr drittes Amtsjahr
Weinkönigin Athina (rechts) und Prinzessin Mara (rechts) repräsentierten den Weinort Oberfell.
Weinkönigin Athina (rechts) und Prinzessin Mara (rechts) repräsentierten den Weinort Oberfell.
Erwin Siebenborn

In Oberfell wurde wieder zünftig Weinkirmes gefeiert. Neben Musik, Festzug und einer ungewöhnlichen Weinprobe stand auch Weinkönigin Athina im Mittelpunkt: Sie geht bereits in ihr drittes Amtsjahr.

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Zünftig hat das Moseldorf Oberfell seine Weinkirmes unter dem bewährten Motto „Tradition, Genuss und Gemeinschaft“ gefeiert. Weinkönigin Athina ist dabei in ihr drittes Amtsjahr gestartet. Sie blickt auf viele schöne Momente und Begegnungen während ihrer bisherigen Regentschaft zurück.
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