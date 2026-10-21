Kobern-Gondorf: Hotel & Gastro Weinhaus Haupt ist jetzt wieder in Familienhand Annika Wilhelm 21.10.2026, 09:09 Uhr

i Das Hotel Haupt in Kobern-Gondorf ist nun wieder in Familienhand. Gemeinsam mit seiner Familie ist Philipp Dötsch, bekannt vom Weingut Dötsch-Haupt, nun Inhaber des Hotels und Restaurants. Annika Wilhelm

Eine kleine Achterbahnfahrt hat das Hotel Haupt in diesem Jahr hinter sich, doch nun wächst wieder alles zusammen, was zusammengehört: Passend zum 100. Geburtstag öffnet das Weinhaus wieder seine Türen – und wird ab sofort von der Familie geführt.

Eigentlich sollte das Traditionshaus Hotel Haupt inmitten von Kobern-Gondorf dieses Jahr sein großes Comeback feiern. Zuerst standen die Zeichen auch gut dafür: Nach einer aufwendigen Sanierung des ganzen Hauses fand sich ein Pächter, man setzte große Hoffnung in ihn.







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