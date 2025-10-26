Ehrung für Gülser Winzer Weingut Toni Müller mit Bundesehrenpreis ausgezeichnet 26.10.2025, 08:00 Uhr

i Ministerialdirektorin Christel Jagst (2.v.l.) und Freya von Czettritz, CEO der DLG Holding (links), überreichen Urkunde und Medaille gemeinsam mit der Deutschen Weinkönigin Anna Zenz an Julia und Thomas Müller. Anne Orthen/DLG

Das Gülser Weingut Toni Müller erhält in Düsseldorf die höchste Ehrung, die deutsche Wein- und Sekterzeuger für ihre Qualitätsleistungen erhalten können: den Bundesehrenpreis.

Das Weingut Toni Müller aus Güls ist vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet worden – der höchsten Ehrung, die deutsche Wein- und Sekterzeuger für ihre Qualitätsleistungen erhalten können. Es ist bereits der elfte Bundesehrenpreis, den das Weingut insgesamt erhält, und zugleich der einzige in der Kategorie „Wein“, der dieses Jahr im Anbaugebiet Mosel vergeben wurde, teilt die Deutsche ...







