Ehrung für Gülser Winzer: Weingut Toni Müller mit Bundesehrenpreis ausgezeichnet
Ehrung für Gülser Winzer
Weingut Toni Müller mit Bundesehrenpreis ausgezeichnet
Das Gülser Weingut Toni Müller erhält in Düsseldorf die höchste Ehrung, die deutsche Wein- und Sekterzeuger für ihre Qualitätsleistungen erhalten können: den Bundesehrenpreis.
Lesezeit 1 Minute
Das Weingut Toni Müller aus Güls ist vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet worden – der höchsten Ehrung, die deutsche Wein- und Sekterzeuger für ihre Qualitätsleistungen erhalten können. Es ist bereits der elfte Bundesehrenpreis, den das Weingut insgesamt erhält, und zugleich der einzige in der Kategorie „Wein“, der dieses Jahr im Anbaugebiet Mosel vergeben wurde, teilt die Deutsche ...