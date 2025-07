Eine fachkundige Jury hat den diesjährigen Preisträger der August-Horch-Edition ausgewählt: Der Winninger Weinpreis geht an das Weingut Richard Richter.

Hoher Anspruch und Innovation stehen beim renommierten Weinpreis „August-Horch-Edition“ und beim in Winningen geborenen genialen Autobauer Horch Pate. Eine Jury aus Weinfreunden und Experten hat nun in der Vinothek im Winninger Spital bei einer verdeckten Probe den Siegerwein für die Edition 2025 gekürt. Schmücken mit der begehrten Auszeichnung darf sich ein 2024er trocken ausgebauter Riesling „Felsenterrasse“ aus dem Weingut Richard Richter.

Seit 26 Jahren widmet die Gemeinde Winningen ihrem Ehrenbürger August Horch eine besondere Wein-Edition. Damit wird an die technischen Meisterleistungen des Konstrukteurs und Begründer des Audi-Konzerns erinnert und zugleich die einzigartige Qualität der in steilen Terrassenlagen gewachsenen Weine gewürdigt, begründete Bürgermeister Achim Reick die hohe Auszeichnung.

i Sehen, Riechen und Schmecken war die Devise bei der verdeckten Probe für den Siegerwein der August-Horch-Edition 2025 in der Vinothek im Winninger Spital. Erwin Siebenborn

Die Winninger Weingüter sind jedes Jahr aufgerufen, ihren besten trockenen Riesling aus den Steillagen für die „Meisterprüfung“ zu präsentieren. In der Jury votierten auch der ehemalige Präsident des internationalen Hotel-Konzerns Ritz-Carlton und Winninger Ehrenbürger, Horst Schulz, Horch-Urenkel Michael Müller und die Winninger Weinhex Sofie. Zungen, Gaumen und Nasen bewerteten unterschiedliche Aromen, Noten und Nuancen. Alle Weine überzeugten mit hervorragender Qualität. Verantwortlich dafür zeichnen gesundes und vollreifes Lesegut. Über Vor-, Zwischen- und Hauptrunden qualifizierten sich die besten Erzeugnisse fürs Finale. Schließlich setzte sich der mineralische Wein aus den Felsenterrassen dank klarer Frucht, Frische, Würze und vielfältigen Aromen bei moderatem Alkoholgehalt durch.

Probieren kann man den Spitzenwein beim Winninger Moselfest und jederzeit im Weingut Richter. Die Gemeinde Winningen und der Audi-Konzern nutzen einen Teil der edlen Tropfen für Repräsentationszwecke. Sehr geschätzt ist die Edition auch bei vielen Audi- und Oldtimerfans. Winningen bleibt also auch in Zukunft in aller Munde.