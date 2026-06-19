Die deutsch-israelische Initiative „Twin Wineries“ fördert den Austausch zwischen Winzern beider Länder. Auch das Weingut Müller aus Spay pflegt Kontakt zu einem Partnerweingut in Israel. Jetzt traf man sich in Mainz und am Mittelrhein.
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Wein verbindet Menschen über Grenzen und Kontinente, schafft persönliche Freundschaften, ansteckende Lebensfreude und fördert den Dialog. Diese Erkenntnisse setzt seit 2008 die deutsch-israelische Initiative „Twin Wineries“ erfolgreich um. 28 Weingüter aus Deutschland und Israel pflegen seit fast 20 Jahren eine enge Kooperation und regelmäßige Kontakte.