Winzer aus Spay bei Initiative Weingut Müller pflegt engen Kontakt mit Israel Erwin Siebenborn 19.06.2026, 11:39 Uhr

i Roni Engelstein und ihr Ehemann Yoav Iazovsky aus Tel Aviv (links) besuchten ihr Partnerweingut in Spay. Winzer Johannes Müller freut sich über die Stippvisite. Johannes Müller

Die deutsch-israelische Initiative „Twin Wineries“ fördert den Austausch zwischen Winzern beider Länder. Auch das Weingut Müller aus Spay pflegt Kontakt zu einem Partnerweingut in Israel. Jetzt traf man sich in Mainz und am Mittelrhein.

Wein verbindet Menschen über Grenzen und Kontinente, schafft persönliche Freundschaften, ansteckende Lebensfreude und fördert den Dialog. Diese Erkenntnisse setzt seit 2008 die deutsch-israelische Initiative „Twin Wineries“ erfolgreich um. 28 Weingüter aus Deutschland und Israel pflegen seit fast 20 Jahren eine enge Kooperation und regelmäßige Kontakte.







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