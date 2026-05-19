Brand des Bauhofs
Weinfest Löf verliert gesamtes Inventar nach Feuer 
Der Bauhof in Löf ist nach einem Feuer komplett zerstört. Darunter
Der Bauhof in Löf ist nach einem Feuer komplett zerstört. Darunter
Ingo Beller

An Weihnachten 2025 ist der Bauhof in Löf vollständig in Brand geraten. Dabei wurden die Herzstücke des Löfer Wein- und Heimatfestes zerstört. Wie geht die Dorfgemeinschaft nun damit um, zumal das beliebte Fest im Sommer wieder ansteht?

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein verheerendes Feuer, das an Weihnachten 2025 den Bauhof in Löf in Flammen aufgehen ließ. Dabei ging viel verloren – schwere Geräte, das Gemeindefahrzeug, das Gebäude selbst. Und letztlich auch das Inventar des Weinfestes, das hier gelagert wurde.

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