Brand des Bauhofs Weinfest Löf verliert gesamtes Inventar nach Feuer Annika Wilhelm 19.05.2026, 17:00 Uhr

i Der Bauhof in Löf ist nach einem Feuer komplett zerstört. Darunter Ingo Beller

An Weihnachten 2025 ist der Bauhof in Löf vollständig in Brand geraten. Dabei wurden die Herzstücke des Löfer Wein- und Heimatfestes zerstört. Wie geht die Dorfgemeinschaft nun damit um, zumal das beliebte Fest im Sommer wieder ansteht?

Es war ein verheerendes Feuer, das an Weihnachten 2025 den Bauhof in Löf in Flammen aufgehen ließ. Dabei ging viel verloren – schwere Geräte, das Gemeindefahrzeug, das Gebäude selbst. Und letztlich auch das Inventar des Weinfestes, das hier gelagert wurde.







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