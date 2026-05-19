An Weihnachten 2025 ist der Bauhof in Löf vollständig in Brand geraten. Dabei wurden die Herzstücke des Löfer Wein- und Heimatfestes zerstört. Wie geht die Dorfgemeinschaft nun damit um, zumal das beliebte Fest im Sommer wieder ansteht?
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Es war ein verheerendes Feuer, das an Weihnachten 2025 den Bauhof in Löf in Flammen aufgehen ließ. Dabei ging viel verloren – schwere Geräte, das Gemeindefahrzeug, das Gebäude selbst. Und letztlich auch das Inventar des Weinfestes, das hier gelagert wurde.