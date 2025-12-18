„Oh Tannenbaum“ in Koblenz Weihnachtssingen im Stadion bringt 50.000 Euro Spenden Alexander Thieme-Garmann 18.12.2025, 13:22 Uhr

i Die Benefiz-Kids und der Chor der Willi-Graf-Schule singen gemeinsam mit dem Benefizchor. Alexander Thieme-Garmann

Gemeinsam Weihnachtslieder im Stadion Oberwerth zu singen, wird eine gute Tradition in Koblenz. Der Verein Schängel Kultur freut sich über die Spenden – und erklärt, warum auch im kommenden Jahr nur auf der Tribüne gesungen wird.

Das Weihnachtssingen im Stadion Oberwerth hat erneut für volle Ränge gesorgt. Mitorganisator Dirk Crecelius von der Koblenzer Schängel Kultur blickt auf ein erfolgreiches Event zurück. So konnten für den Bau einer Schule in Namibia weitere Spendengelder gesammelt werden.







