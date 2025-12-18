Weihnachtssingen im Stadion bringt 50.000 Euro Spenden

Gemeinsam Weihnachtslieder im Stadion Oberwerth zu singen, wird eine gute Tradition in Koblenz. Der Verein Schängel Kultur freut sich über die Spenden – und erklärt, warum auch im kommenden Jahr nur auf der Tribüne gesungen wird.
Lesezeit 1 Minute
Das Weihnachtssingen im Stadion Oberwerth hat erneut für volle Ränge gesorgt. Mitorganisator Dirk Crecelius von der Koblenzer Schängel Kultur blickt auf ein erfolgreiches Event zurück. So konnten für den Bau einer Schule in Namibia weitere Spendengelder gesammelt werden.